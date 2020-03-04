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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 11:17
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    • 05.03.2020 11:17
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    Emekliye 2. ödeme yatma tarihleri nedir? Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim kaç lira alacak?

    Emekli ödemeleri tam liste kim kaç para alacak? Milyonlarca emeklinin lardan alacağı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek. Peki emekli promosyon ödemesi ne zaman olacak? 2017 yılında ilki imzalanan ancak Şubat ayında sona eren emeklilerin promosyon anlaşmaları yenilendi. ile arasındaki imza töreni 'da SGK Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor.

    Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim ne kadar alacak?

    Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama bugün SGK tarafından yapıldı. Bu bağlamda SGK ve Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası arasında anlaşma yapıldı. Emekilerin 2020 promosyon ücretleri belli oldu milyonlarca emekli rahat bir nefes aldı. Milyonlarca emeklinin yeni dönemde alacağı promosyon ücreti belli oldu. Peki emekli promosyon ücretleri kime na kadar ödenecek? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 2. ödeme promosyon yatma tarihleri nedir? Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim kaç lira alacak?
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