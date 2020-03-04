Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama bugün SGK tarafından yapıldı. Bu bağlamda SGK ve Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası arasında anlaşma yapıldı. Emekilerin 2020 promosyon ücretleri belli oldu milyonlarca emekli rahat bir nefes aldı. Milyonlarca emeklinin yeni dönemde alacağı promosyon ücreti belli oldu. Peki emekli promosyon ücretleri kime na kadar ödenecek? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.

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