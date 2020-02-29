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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 10:10
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    • 29.02.2020 10:11
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    Son dakika: Motorin ve fiyatlarına 18 kuruş zam

    Son dakika haberi... ürünlerindeki özel tüketim vergisi () miktarı litrede 15 kuruş artırıldı. Buna göre, ÖTV tutarı litrede 15 kuruşluk artışla 95 oktan kurşunsuz de 2,5265 lira, 98 2,6485 lira, motorinde 2,0559 lira oldu.

    Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı

    Motorin ve fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı kaynaklı 18 kuruş zam yapıldı.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, motorin ve benzin türlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi () litre başına 15 kuruş artırıldı. Bu artış pompa fiyatlarına 18 kuruş olarak yansıtıldı.

    Buna göre, Ankara'da ortalama 6,12 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,32 liraya çıkacak.

    Ankara'da ortalama 6,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,73 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,64 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,74 liraya yükselecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ÖTV tutarları litre başına, motorinde 2,0559 lira, benzinde 2,5265 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar, karar öncesinde litre başına motorinde 1,9005 lira, benzinde 2,3765 lira olarak uygulanıyordu.

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