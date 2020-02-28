İşsizlik maaşına başvuru kolay | İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var?

İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var? Ayşe SUBAŞI
Bunun için işyerinden kendi isteğiniz dışında çıkarıldığınızı gösterir bir belge ile en yakın İşkur Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz lazım. İşten çıkartıldıktan sonra bir ay içinde müracaat edin ki hak kaybınız olmasın. Tabii son 4 ay içinde sigorta priminizin yatırılmış olması da gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
2005 yılından itibaren aynı yerde çalışmaktayım. Günlerimi eksik yatırmışlar. 4 bin lira maaş alıyorum, sigortamı asgari ücretten ödüyorlar. Bunun için ne yapabilirim? Nereye başvurmam gerekir? Celal ŞAHİN
Bu işveren için hem para cezasını hem de hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Mutlaka 170'i arayarak durumu bildirin. Bu arada 4 bin lira maaş aldığınızı gösterir belgeler varsa bunları saklayın, ilerde çok işinize yarayacaktır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Bunun için işyerinden kendi isteğiniz dışında çıkarıldığınızı gösterir bir belge ile en yakın İşkur Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz lazım. İşten çıkartıldıktan sonra bir ay içinde müracaat edin ki hak kaybınız olmasın. Tabii son 4 ay içinde sigorta priminizin yatırılmış olması da gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
2005 yılından itibaren aynı yerde çalışmaktayım. Günlerimi eksik yatırmışlar. 4 bin lira maaş alıyorum, sigortamı asgari ücretten ödüyorlar. Bunun için ne yapabilirim? Nereye başvurmam gerekir? Celal ŞAHİN
Bu işveren için hem para cezasını hem de hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Mutlaka 170'i arayarak durumu bildirin. Bu arada 4 bin lira maaş aldığınızı gösterir belgeler varsa bunları saklayın, ilerde çok işinize yarayacaktır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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