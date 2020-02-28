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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    İşsizlik maaşına başvuru kolay | İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var?" sorusunu yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İşsizlik maaşına başvuru kolay
    İşsizlik maaşı almak için hangi belgelere ihtiyaç var? Ayşe SUBAŞI
    Bunun için işyerinden kendi isteğiniz dışında çıkarıldığınızı gösterir bir belge ile en yakın İşkur Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz lazım. İşten çıkartıldıktan sonra bir ay içinde müracaat edin ki hak kaybınız olmasın. Tabii son 4 ay içinde sigorta priminizin yatırılmış olması da gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.

    2005 yılından itibaren aynı yerde çalışmaktayım. Günlerimi eksik yatırmışlar. 4 bin lira maaş alıyorum, sigortamı asgari ücretten ödüyorlar. Bunun için ne yapabilirim? Nereye başvurmam gerekir? Celal ŞAHİN
    Bu işveren için hem para cezasını hem de hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Mutlaka 170'i arayarak durumu bildirin. Bu arada 4 bin lira maaş aldığınızı gösterir belgeler varsa bunları saklayın, ilerde çok işinize yarayacaktır.

    ekonomi@takvim.com.tr

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