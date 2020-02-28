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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 10:00
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    • 28.02.2020 10:00
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    ın fiyatı 328 lira oldu!

    Dün altının ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan 328,1 liradan alıcı buluyor.

    Gram altında rekor!

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor.

    Dün altının ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

    Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra 'ye ilişkin haber akışının üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, da ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

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