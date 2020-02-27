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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 10:06
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    • 27.02.2020 10:53
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    : k güven endeksi şubatta yükseldi! 2020 Şubat rakamları

    haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Şubat ayına ilişkin k güven endeksi rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre bir önceki aya oranla yüzde 0,5 oranında artış yaşayan şubatta 97,5 değerine yükseldi.

    Ekonomiye güven şubatta yükseldi

    k güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında %0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. ndeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi, Şubat 2020


    Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Şubat 2020

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