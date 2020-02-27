Pasta yapma zevkini kazanca dönüştürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki kadın girişimci Tuğçe Kaynar, daha önce evinde zevkle yaptığı pastaları, KOSGEB'den aldığı destekle açtığı butik pasta atölyesinde müşterilerinin beğenisine sunuyor. Atölyede onlarca çeşit pasta üreten Kaynar, kısa sürede 3 kadına da istihdam sağladı. Kaynar, "Bu işe tamamen amatör olarak evde başladım, daha sonra siparişlere yetişemeyince bir dükkan açmaya karar verdik. KOSGEB'in ve eşimin desteğiyle işletmeyi açtım" dedi. Ev hanımlarına seslenen Kaynar, "Hayallerinin peşinden gidip çok çalışmaları gerekiyor. Cesaret çok önemli, diğer önemli şeyler ise çalışmak ve inanmak" diye konuştu.
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