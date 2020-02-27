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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 14:32
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    • 27.02.2020 14:35
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    'li finans devi 'ten flaş altın uyarısı!

    ’de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Şu ana kadar 82 bin kişiye virüsün bulaştığı açıklanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı. Koronavirüs ekonomiyi de derinden etkiledi. Özellikle nın tavan yapmasına neden olan Koronavirüsün ekonomiye etkileri hakkında açıklamalarda bulunan ’li finans devi , altının için "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" ifadelerini kullandı.

    ABD'li finans devi Goldman Sachs'ten flaş altın uyarısı!

    , altının i tahmininde 200 dolarlık artışa gitti. 12 ay sonrası için tahminini 1.800 dolara yükselten nın analistleri "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bugün altının 1.645 dolardan işlem görüyor

    Koronavirüs salgınının ülkeden ülkeye yayılmasıyla dünya genelinde yatırımcılar 'güvenli liman' raayışına girdi. Bu arayıştaki ilk adres de altın oldu. Bu sebeple pazartesi 1.685 dolarla 7 yılın zirvesine ulaştı.

    Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 1.646 dolara gerilemiş olsa da birçok analist nın yükselmesini bekliyor. Altınla ilgili son değerlendirme ise 'li finans devi Goldman Sachs'tan geldi.

    Goldman Sachs analistleri daha önce 1.600 dolar olarak belirledikleri 12 aylık hedef altın fiyatını 1.800 dolara yükseltti. Ancak bu seviyeye daha erken de ulaşılabilir.

    YÜZDE 9.3 ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR
    Bankadan yapılan değerlendirmede "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" ifadeleri yer aldı.

    Bu tahmin koronavirüsün etkilerinin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının dolar bazında yüzde 9.3 artması anlamına geliyor. Altın şu ana kadar uluslararası piyasalarda 2020 genelinde yüzde 7.8 değer kazandı.

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