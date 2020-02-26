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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 19:29
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    • 26.02.2020 19:29
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    Yeni ay yaklaştı! ? Mart'ta ?

    2020 yılı Mart ayına az zaman kala milyonlarca emekli vatandaşın promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini bekliyor. Bu kapsamda "?" sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Mart ayında ? İşte detaylar

    Mart ayında hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek?

    Emekli promosyonu ne zaman yatırılacak sorusu ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emekliler Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte promosyon ücretleri hakkında araştırmaları devam ediyor. Güncel promosyon tekliflerini inceleyen milyonlarca vatandaş bir yandan da emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunacağı tahmin edilirken taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, Peki, Mart ayında hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek?

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

    AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

    DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

    Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Yeni ay yaklaştı! Emekli promosyonu ne zaman yatacak? Mart'ta hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek?
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