Ev kadını esnaf oluyor

El sanatlarına ilgim var. Evde yaptıklarımı satmak istiyorum. Esnaf muaflığından yararlanır mıyım?
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Bu kadınların üretime katkıları karşılıksız kalmıyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor. Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.
İNTERNET KAPSAMDA
Evde yapılan küçük işlerin internet vasıtasıyla satılıyor olması da vergisiz esnaflık kapsamına alındı. Yalnız burada bir sınır getirildi. Buna göre yıllık kazancın asgari ücretin bir yıllık tutarını geçmemesi gerekiyor. Bu miktarın altındaki satışlar vergiden muaf tutuluyor.
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Bu kadınların üretime katkıları karşılıksız kalmıyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor. Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.
İNTERNET KAPSAMDA
Evde yapılan küçük işlerin internet vasıtasıyla satılıyor olması da vergisiz esnaflık kapsamına alındı. Yalnız burada bir sınır getirildi. Buna göre yıllık kazancın asgari ücretin bir yıllık tutarını geçmemesi gerekiyor. Bu miktarın altındaki satışlar vergiden muaf tutuluyor.
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