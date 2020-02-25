Turizme ocak dopingi geldi

Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşandı.
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