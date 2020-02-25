Turizme ocak dopingi geldi

2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.'nın verilerine göre; yılın ilk ayında Türkiye'yiyabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısındaartış yaşandı.