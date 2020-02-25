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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Turizme ocak dopingi geldi

    Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşandı.

    Turizme ocak dopingi geldi
    Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşandı.

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