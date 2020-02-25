Gençlere kamuda staj imkanı

üniversite öğrencilerininkamuda staj yapabilmeleri için çalışmayürüttüklerini belirterek, "İnşallahorganizasyonu başarıyla yapıpbu fırsatı sunmak istiyoruz" dedi.'na katılan Atay,kamuda staj imkanlarını artırmak içinçalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.diyen Atay, şu bilgileripaylaştı: "Altyapısını kurmak içinçalışmalarımızı sürdürüyoruz. HaberiniYetenek Kapısı (yetenekkapisi.org)üzerinden duyacaksınız. Her meslekte...Sadece mühendislik okuyanlarınstajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi21. yüzyıl için yeterli görmüyoruz.Üniversite eğitimi alan gençlerimizstajını yapabilmeli, yapması gerektiğizaman da stajındaBu, bir finansmangerektiriyor. Onu da temin ettiğimizidüşünüyoruz. İnşallah organizasyonubaşarıyla yapıp