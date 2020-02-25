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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Gençlere kamuda staj imkanı

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" dedi.

    Gençlere kamuda staj imkanı
    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" dedi. Trakya Kariyer Fuarı'na katılan Atay, kamuda staj imkanlarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. "Hazine ve Maliye Bakanımız'dan sözü aldık" diyen Atay, şu bilgileri paylaştı: "Altyapısını kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haberini Yetenek Kapısı (yetenekkapisi.org) üzerinden duyacaksınız. Her meslekte... Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21. yüzyıl için yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan gençlerimiz stajını yapabilmeli, yapması gerektiği zaman da stajında sigortası, harçlığı karşılanmalı. Bu, bir finansman gerektiriyor. Onu da temin ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz."

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