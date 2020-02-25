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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Araç sahiplerine yeni kolaylık

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden yakın zamanda kullanıma açılacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini bildirdi.

    Araç sahiplerine yeni kolaylık
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden yakın zamanda kullanıma açılacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini bildirdi. Kamu hizmetlerini fiziki mekanlara giderek yapmak isteyenler için Tek Durak Hizmet Noktaları'nın açılacağını söyleyen Oktay, yakında pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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