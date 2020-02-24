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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    Fazla rapor fesih gerekçesi mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Fazla rapor fesih gerekçesi mi?
    Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedilir mi? Bu durumda kıdem tazminatı ödenir mi?
    İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresinin ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa, bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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