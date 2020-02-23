23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları sorgulanıyor. Şubat ayının son haftasında kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Bugüne kadar on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara başvurdu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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