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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 12:47
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    • 23.02.2020 12:47
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    Büyük müjde! ler çakılmaya başladı, satışlar baya patladı! taşıt, kaça düştü?

    taşıt, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi oranları kaça düştü? Sorusu her gün Google'da aratılıyor. Bu kapsamda ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında öğrenmek istiyor. lar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. İşte merak edilen detaylar

    Faizler çakılmaya başladı, satışlar patladı!

    23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları sorgulanıyor. Şubat ayının son haftasında kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Bugüne kadar on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara başvurdu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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    Haberler Ekonomi Büyük müjde! Faizler çakılmaya başladı, satışlar baya patladı! 23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü?
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