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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 12:06
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    • 23.02.2020 12:42
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    Vatandaşlar akın etti! Yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 (konut) ev kredisi oranları...

    2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım sı konut kredisi oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut almak isteyenleri ilgilendiren açıklamada Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranlarının yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirileceği belirtildi. Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte , Ziraat, Vakıfbank, , TEB ve konut kredisi faiz oranları...

    0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut ev kredisi faiz oranları...

    Bankaların yaptığı faiz indirimleri vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Türkiye bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti.
    Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz.

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    Haberler Ekonomi Vatandaşlar akın etti! Yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 (konut) ev kredisi faiz oranları...
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