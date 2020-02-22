Altın zirve

'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Rekorlara devam eden altın, dün de yükseldi. Gram altın dün, çeyrek altın, Cumhuriyet altını iseişlem gördü. Vatandaşın 1 yıldayükselen çeyrek altına ilgi gösterdiği belirtilirken, bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çevirdi. Bazı esnaf da "Fiyatlar daha da yükselir diye satmıyorlar" yorumunu yapıyor. Analistler,bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.ons fiyatı dün Asyapiyasalarındakadaryükseldikten sonraseviyesinde dengelendi.