Altın zirve

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Rekorlara devam eden altın, dün de yükseldi. Gram altın dün 323, çeyrek altın 532, Cumhuriyet altını ise 2 bin 173 liradan işlem gördü. Vatandaşın 1 yılda 160 lira yükselen çeyrek altına ilgi gösterdiği belirtilirken, bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çevirdi. Bazı esnaf da "Fiyatlar daha da yükselir diye satmıyorlar" yorumunu yapıyor. Analistler, 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti. Altının ons fiyatı dün Asya piyasalarında bin 637 dolara kadar yükseldikten sonra bin 632 dolar seviyesinde dengelendi.
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