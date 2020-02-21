Altın fiyatları ne kadar oldu? Çin'deki koronavirüsün etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yedi yılın zirvesine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 515,00 lira, Cumhuriyet altını 2.109,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,12 yükselişle 317,00 liradan işlem görmüştü. Gram altın 320 lirayı aştı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONSU 1625 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,626.27 dolar ile Şubat 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,625.05 dolarda bulunuyor. Spot altın haftanın başından şimdiye kadar yüzde 2.5 yükseldi ve 3 Ocak'tan bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

ALTININ KİLOGRAMI 316 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 314 bin 150 lira, en yüksek 316 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 316 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 743 milyon 62 bin 82,71 lira, işlem miktarı ise 2.376 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 757 bin 744,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.