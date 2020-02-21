Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.
Sınırlama için yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği; toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmelik en geç Mart't yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 sonuna kadar süre verilecek." Pakdemirli, bu sürenin AB'nin geçiş için belirlediği 1 Nisan 2021'den 3 ay erken olduğunu söyledi.
ORGANİK YALANI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, endüstriyel ürünlerin çeşitli yollarla organik ve doğal ürün şeklinde pazarlandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar" dedi. Doğal ve organik ürünlere olan taleple birlikte bu konuda fırsatçılığın da arttığını belirten Palandöken, "Endüstriyel ürünler doğal ve organik ürün şeklinde normalin 2-3 katı fiyatına satılıyor" diye konuştu.
Sınırlama için yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği; toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmelik en geç Mart't yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 sonuna kadar süre verilecek." Pakdemirli, bu sürenin AB'nin geçiş için belirlediği 1 Nisan 2021'den 3 ay erken olduğunu söyledi.
ORGANİK YALANI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, endüstriyel ürünlerin çeşitli yollarla organik ve doğal ürün şeklinde pazarlandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar" dedi. Doğal ve organik ürünlere olan taleple birlikte bu konuda fırsatçılığın da arttığını belirten Palandöken, "Endüstriyel ürünler doğal ve organik ürün şeklinde normalin 2-3 katı fiyatına satılıyor" diye konuştu.
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