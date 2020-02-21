Faiz düştü, fazla ödemeyin

Şubat ayı itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranı taban puanı yüzde 0.89 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranında 2019 Şubat'taki yüzde 1.89'luk seviyesine göre yüzde 52 düşüş yaşandı. İhtiyaç kredisi taban faiz oranının yüzde 2.45 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı 2019 ve 2018'in Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ihtiyaç kredisi kullananlar, yeniden yapılandırma ile faiz yükünden kurtulmak istiyor. Uzmanlar, erken ödeme durumunda herhangi bir ceza olmadığını belirtiyor. İhtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasıyla küçük meblağlarda bile faizden tasarruf edilebildiğini belirten bir internet sitesinin Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Örneğin Şubat 2019'da yüzde 1.89 faizle 24 ay vade ile 20 bin liralık kredi kullanan kişinin toplam ödemesi 26 bin 155 lira oluyor. Ancak yapılandırmaya gidilirse yüzde 0.89 üzerinden 3 bin 370 lira tasarruf sağlanacak" açıklaması yaptı.
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