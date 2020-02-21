Bina yüksekliğine sınırlama geldi

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata gecti. Yasayla cok sayıda duzenleme yapılırken, değerli konut vergisi ve bina yuksekliklerine sınırlama geldi. İmar planlarında bina yukseklikleri serbestce belirlenemeyecek. İmar Kanunu'na eklenen gecici maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yukseklikler, 1 Temmuz 2021'e kadar değiştirilecek. İlgili idaresince gerekli duzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı duzenlenemeyecek.
GÜÇLENDİRME OLACAK
Parsel bazında; nufusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yuksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Koylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilikce onaylanıp muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe iletilecek. Hasar gormuş olmakla birlikte ıslahının mumkun olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mulkiyeti Kanunu'na gore guclendirme kararı alınarak guclendirme yapılabilecek.
DEĞERLİ KONUTA SINIR
Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Değeri 5 milyon-7.5 milyon lira arasında olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; 7.5 milyon- 10 milyon lira arasında olanlarda 7.5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; 10 milyon liradan fazla olanlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirme yapılacak.
TEMMUZ'A KADAR SÜRE
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, imar planlarında 'h (yükseklik) serbest' ibaresinin artık kullanılamayacağını söyledi. Dikine yapılaşmanın önüne çok büyük bir engel konulduğunu ifade eden Kiraz, "Bu madde 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecektir. Tüm belediyeler ve idareler meclis kararı ile 1 Temmuz 2021'e kadar h serbest maddesini değiştirmek zorundadır" dedi.
GÜÇLENDİRME OLACAK
Parsel bazında; nufusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yuksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Koylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilikce onaylanıp muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe iletilecek. Hasar gormuş olmakla birlikte ıslahının mumkun olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mulkiyeti Kanunu'na gore guclendirme kararı alınarak guclendirme yapılabilecek.
DEĞERLİ KONUTA SINIR
Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Değeri 5 milyon-7.5 milyon lira arasında olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; 7.5 milyon- 10 milyon lira arasında olanlarda 7.5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; 10 milyon liradan fazla olanlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirme yapılacak.
TEMMUZ'A KADAR SÜRE
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, imar planlarında 'h (yükseklik) serbest' ibaresinin artık kullanılamayacağını söyledi. Dikine yapılaşmanın önüne çok büyük bir engel konulduğunu ifade eden Kiraz, "Bu madde 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecektir. Tüm belediyeler ve idareler meclis kararı ile 1 Temmuz 2021'e kadar h serbest maddesini değiştirmek zorundadır" dedi.
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