Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret hakkında yaptığı açıklamalarında 75 lira jest yapacaklarını ifade etmişti. Bunun ardından asgari ücretlilere 463 TL 3 ayda bir ikramiye verilmesi gündeme geldi. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor. Bu konuda bir kanun teklifi verilmiş ancak AK Parti ve MHP'den ret oyu almıştı. 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bu ay itibari ile iyatırılmaya başlandı

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