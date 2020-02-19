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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 08:16
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    • 19.02.2020 08:16

    faizi beklerken yükselişte! 19 Şubat ve , kaç TL? Güncel döviz kurları

    kuru, bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor. Analistler, Suriye’deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını ifade ediyor. Dolar/TL, 19 Şubat'a 6,0692 liradan başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolarda son durum

    ve ne kadar? Çİn'deki koronavirüsün yakından takip edildiği piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek. Dünkü işlem gününde 6.07 lirayı tet eden , burada fazla durmayarak 6.0639'a indi. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

    Bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını söyledi.

    AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 artışla 430,33 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.382,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.681,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.056,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik yükselişle 25.223,51 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,081 seviyelerinden işlem görüyor.

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