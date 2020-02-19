Dolar ve euro ne kadar? Çİn'deki koronavirüsün yakından takip edildiği piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek. Dünkü işlem gününde 6.07 lirayı tet eden dolar kuru, burada fazla durmayarak 6.0639'a indi. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını söyledi.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 artışla 430,33 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.382,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.681,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.056,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik yükselişle 25.223,51 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,081 seviyelerinden işlem görüyor.