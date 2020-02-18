Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut tarihleri bugün açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda özellikle TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen projede, ilk kuralar İzmir Karabağlar için çekilecek. Projelerin kura tarihlerine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kurası ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 2020 il il kura çekiliş tarihleri

TOKİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İzmir'da talep toplanan 5 projedeki 3 bin 500 konutun ilk kurası, Karabağlar'da 750 adet konut için yapılacak. Kura töreni, 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Seferihisar'da yer alan 1000 konut için 25 Şubat Salı, Aliağa'da yer alan 750 konut 26 Şubat Çarşamba, Kemalpaşa'da yer alan 800 konut için 27 Şubat Perşembe, Selçuk ilçesi için de 200 adet konut için 30 Nisan'da yapılacak.

İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

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