Sektörün gelişimi Ar-Ge yatırımından geçiyor

Dünyadaki güncel uygulamaları yakından takip eden sigorta sektöründe, inovasyonu iş kültürünün merkezine yerleştiren, buna gerçek anlamda yatırım yapan ve yenilikçi çözümler üretmeyi başaran kurumlar rekabet içerisinde öne çıkabiliyor ve fark yaratabiliyor. Bunun da yolu bilgi ve proje yönetiminde uzmanlaşmaktan, yeni fikirlere yatırım yapmaktan geçiyor. "Emeklilik sektörünün gelişimi ve şirketimizin sektörde ilerlemesinin en önemli yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz" diyen Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, 5 yeni Ar-Ge projesine start verdiklerini söyledi. Cebeci, "Bu projeler ile hem yeni ürünler yazacağız hem de mevcut veri madenciliği çalışmalarımızı analitik fonksiyonlar ve makine öğrenmesi tekniği ile güçlendirerek geliştireceğiz. Sektör-akademi işbirliklerine çok önem veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu işbirliklerini artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.
MERKEZ TESCİLLENDİ
Veri madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'Ar-Ge Merkezi' olarak tescillendi. Halk Emeklilik, Ar-Ge Merkezi'nde sektöre özel yeni ürünler yazmayı ve veri madenciliği çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor. Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesiminin, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabildiğini belirten Cebeci, şöyle konuştu: "Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilmek gurur verici. Teknolojik varlıkların, insan kaynaklarının, fikri hakların, proje ve bilgi kaynaklarının doğru Ar-Ge yönetimiyle kurgulanması ve yönetilmesi gerekiyor."
MERKEZ TESCİLLENDİ
Veri madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'Ar-Ge Merkezi' olarak tescillendi. Halk Emeklilik, Ar-Ge Merkezi'nde sektöre özel yeni ürünler yazmayı ve veri madenciliği çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor. Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesiminin, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabildiğini belirten Cebeci, şöyle konuştu: "Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilmek gurur verici. Teknolojik varlıkların, insan kaynaklarının, fikri hakların, proje ve bilgi kaynaklarının doğru Ar-Ge yönetimiyle kurgulanması ve yönetilmesi gerekiyor."
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