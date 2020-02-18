İhracatçıya faiz indirimi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi. Pekcan, "Yeni indirimle faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1.80-2.00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0.30-1.50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/ euribor+yüzde 1.00-3.75 aralığına geriledi."
- Ekonomi
- 18.02.2020 Gazete
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