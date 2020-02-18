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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    İhracatçıya faiz indirimi müjdesi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi.

    İhracatçıya faiz indirimi müjdesi
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi. Pekcan, "Yeni indirimle faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1.80-2.00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0.30-1.50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/ euribor+yüzde 1.00-3.75 aralığına geriledi."

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