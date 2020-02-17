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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 10:18
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    • 17.02.2020 10:21

    Selçuk Bayraktar öğrencilerin projesini bu mesajla paylaştı: Boynuz kulağı geçermiş

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, öğrencilerin milli uçan araba Cezeri'den ilham alarak ürettiği projeyi “Atalarımız ne demiş; Boynuz kulağı geçermiş” ifadesi ile paylaştı.

    Selçuk Bayraktar paylaştı: Boynuz kulağı geçermiş

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Öğrencilerin, milli uçan araba 'Cezeri'den daha dengeli' iddiasıyla yaptıkları sunumu dikkatle takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a gönderdi. Bayraktar da öğrencilerin projesini "Atalarımız ne demiş; Boynuz kulağı geçermiş" ifadesi ile Twitter hesabından paylaştı.


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