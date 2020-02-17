Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta dolar en düşük 6.0344 lira ve en yüksek 6.0679 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında işlem görmüştü. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (17 ŞUBAT 2020)

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.580,50 en düşük 116.647,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,71 azalışla 120.151,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 308,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89 artarak 2.051,00 lira oldu. Geçen hafta 492,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 501,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,98 değer kazanarak 6,0540 liraya, avro da yüzde 0,09 artışla 6,5710 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.