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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 Gazete

    Yaşlıya ayda 2132 TL! 'da yüzde artacak...

    Ülkemizde yaşlılar için pek çok destek var. Şartları sağlayanlara 672 lira , bin 460 lira evde bakım desteği olmak üzere 2 bin 132 lira ödeniyor. Bu rakam ’da 2 bin 217 liraya çıkacak.



    Yaşlılara     ödenen 65 yaş aylığı ile birlikte bakım parası da veriliyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olarak 672,81 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

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