ödenen 65 yaş aylığı ile birlikte bakım parası da veriliyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olaraködeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.