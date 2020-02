Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da, Cazibe Merkezleri Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katılıp, sanayiciler ile buluştu. Programa Bakan Varank 'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda sanayici katıldı.Bakan Varank, Trabzon'un, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleştirdiğini belirterek, "Trabzon'un ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 28 buçuk milyon liralık 12 farklı projenin imza töreni için sizlerle birlikteyiz. Trabzon, 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Karadeniz Bölgesi'nin medarıiftiharı. Trabzon'umuz, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleştirerek, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Aslında bu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacak güce, birikime ve yatırım iştahına sahip. İşte bugün imzalayacağımız projeler, Trabzon'un mevcut altyapısını daha da sağlamlaştırmaya hizmet edecek. Trabzon'u ilk kez geçtiğimiz sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programına dâhil ettik. Bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık, 5 projeyi bugün başlatıyoruz" dedi.Yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Varank, verecekleri destek ve yatırımlarla Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önlerinde 20 yıl için çözmüş olacaklarını vurguladı. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacaklarını aktaran Bakan Varank, "Bugün ayrıca, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacağız. Bu projelerle birlikte; Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de özellikle kadınlar, gençler ve çocukların becerilerini geliştireceğiz. Trabzon'u sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini çok küçük yaşlardan itibaren keşfedip, gelişimlerini takip edeceğiz. Her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir yapı oluşturacağız. Ordu ve Giresun'da kadın girişimciliğini teşvik edecek, eğitim, danışmanlık, finansman ve yönetişim destekleri vereceğiz. Üreten kadın, güçlü kadın mottosuyla yola çıkıyoruz. Modern sektörlerde istihdamı artırmanın yanında katma değerli yöresel ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifi de kuracağız" diye konuştu."Atacağımız bu imzalar, aslında topyekun kalkınma perspektifimizi yansıtıyor" diyen Bakan Varank şöyle konuştu:"Partimizin ismi Adalet ve Kalkınma. Adımızın bizlere getirdiği sorumluluğu 18 sene boyunca en iyi şekilde taşıdık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Bakın geçtiğimiz hafta çok önemli bir istatistik açıklandı. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri'nin 2018 verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan veriler, 2010-2018 yılları arasında kat ettiğimiz mesafeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın bu dönemde ülkemizde göreli yoksulluk oranı yüzde 16.9'dan, yüzde 13.9'a inip, 3 puan azaldı. İmalat sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı, yüzde 15'ten yüzde 19'a yükseldi. Ar-Ge harcamaları ilk kez milli gelirden yüzde 1'in üzerinde pay aldı. Beş yaş altındaki çocukların net okullaşma oranları yüzde 67'den yüzde 72'ye yükselirken, beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2018 yılında 11,4'e indi. Kadınlar sadece istihdama katılmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla yönetici olmaya başladılar."Türkiye'nin güçlenerek büyüdüğüne işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:"Sekiz senede aldığımız yol elbette mutluluk verici. Ancak biz, bununla yetinmek niyetinde değiliz. Bugün burada imzalayacağımız projeler gibi pek çok yenilikçi adımı yurdun dört bir yanında hayata geçirecek, ülkemizi küresel arenada daha rekabetçi hale getireceğiz. Biz Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yol haritamızı çizdik. Kendimize iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Başarıya giden yolu, sizlerle, yani reel sektörle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek. Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek, yüzde 8.6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır."Yenilikçi politikalar geliştirdiklerini kaydeden Bakan Varank, "İş insanlarımız daha fazla yatırım yapsın diye yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkânı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız" ifadelerinde bulundu.Depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya 'daki KOBİ'lere de müjde veren Bakan Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB 'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabileceklerini söyledi. Bakan Varank, "Trabzon'dan Elazığ ve Malatya'ya da bir müjde vermek istiyorum. Deprem felaketinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'nı uygulamaya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak, bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor; 50 ve altı çalışanı olan işletmeler 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesi, KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak" dedi.Bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarını seferber etiklerinin altını çizen Bakan Varank, "Gördüğünüz gibi bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarımızı seferber ediyoruz. Uyguladığımız yenilikçi programların yanında, acil destek programlarımız da yeri geldikçe devreye giriyor. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde bir büyüme olması, bu büyümenin istihdamı artırması ve yapısal temellerimizin daha da sağlamlaşması adına var gücümüzle çalışacağız. Sizlerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.Daha sonra programın bileşenleriyle bahse konu projelerin sözleşmeleri imzalandı.