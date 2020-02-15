Gıda terörüne geçit yok

ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu halkın sağlığı ile oynayan 74 firmayı ifşa etti. Sucuk ve lahmacun gibi ürünlerin içerisine at ve eşek eti tespit edildi. Toz biberde ve çayda ise gıda boyası bulundu. İşte firmalardan bazıları: Güven Bar, Doruk Gıda, Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda, Global Enerji İçecekleri, Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri, Hünkar Bal, Çeşme Süt, Gap Çay Gıda, Başar Çay Gıda, Savola Gıda Sanayi, Yağmur Gıda, Övül Çikolata Şekerleme, Göçmez Gıda, Sönmez Kasabı, Eylül Pide ve Lahmacun, Salih Sucukları, Sun-Et Hayvancılık Gıda, Şifa Süt Ürünleri, Emir Et Ürünleri.