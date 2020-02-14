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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 18:50
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    • 14.02.2020 18:50

    Son dakika: açıkladı: 'den 'a 98,3 milyon liralık ceza

    Son dakika haberine göre tarafından, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması nedeniyle 'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

    Türkiye'den Google'a 98,3 milyonluk ceza

    'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

    OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ
    Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.



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