Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.



OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.





Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.https://t.co/G5WeQ0JJR5 — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) February 14, 2020

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