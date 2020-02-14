Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirtiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İtşe 14 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

ALTININ KİLOGRAMI 306 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 270 lira, en yüksek 306 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 306 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 504 milyon 437 bin 171,12 lira, işlem miktarı ise 1.664 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 513 milyon 778 bin 793,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.