TOKİ'den dar gelirlilere büyük fırsat! Uygun taksitlerle konutlar

Sosyal devlet olmanın şartlarından biri de halkın durumuna uygun şart ve imkanları sağlamaktır. Devlet dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, TOKİ'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı.

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