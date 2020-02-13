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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    Emeklinin masası! Emeklililer Platformu girişimlere başladı

    7 emekli derneğinden oluşan Emekliler Platformu, Kurumu () ile Türkiye arasında bu ay yapılacak banka u görüşmelerinin tarafı olmak istedi. Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    7 emekli     derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istedi.

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