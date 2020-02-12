Dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün döviz bürolarında 1 dolar 6,02 TL'de satışta! Dolar kuru güne yükselişle devam ediyor! İdlib'de düzenlenen hain saldırının gölgesinde jeopolitik risklerin takip edildiği dolar kurunda gözler, kritik seviyelere kilitlendi. Dolar TL cephesinde jeopolitik ve küresel riskler ile teknik göstergeler, TL aleyhine işliyor. Koronavirüs etkisi ile değer kazanan dolarda güçlü gelen ABD verileri yükselişi desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetti. Peki dolarda son durum ne, dolar yükselecek mi? Dolar kuru ve yorumları sayfamızda

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