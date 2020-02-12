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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:22
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    • 13.02.2020 09:22

    Yatırımcılar dikkat! Dolarda son durum ne, dolar yükselecek mi? ve yorumları sayfamızda

    Dolar TL 6,0181 seviyesinden işlem görüyor! Gün içi 6,02 TL seviyesinin görüldüğü nda son durum yükseliş trendi görünümünü koruyor. Jeopolitik risklerin önemini koruduğu bu hafta dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? Jeopolitik risklerin de etkisi ile TL üzerindeki baskı artarken, halen 'nın politika faizinin negatif yönde kalması, dolarda yükselme riskini artırıyor. Uzman dolar yorumları mevcut veriler gölgesinde dolar TL dirençlerini 6,02 – 6,06 – 6,12 TL olarak sıraladı. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir.

    Dolarda son durum nedir?

    Dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün döviz bürolarında 1 dolar 6,02 TL'de satışta! Dolar kuru güne yükselişle devam ediyor! İdlib'de düzenlenen hain saldırının gölgesinde jeopolitik risklerin takip edildiği dolar kurunda gözler, kritik seviyelere kilitlendi. Dolar TL cephesinde jeopolitik ve küresel riskler ile teknik göstergeler, TL aleyhine işliyor. Koronavirüs etkisi ile değer kazanan dolarda güçlü gelen ABD verileri yükselişi desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetti. Peki dolarda son durum ne, dolar yükselecek mi? Dolar kuru ve yorumları sayfamızda

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