Memuriyete geçerken tazminat alınır mı?

Bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum. Memur olarak atamam yapılacak. Acaba memuriyete geçerken tazminatımı alabilir miyim? N.K.
Memur olarak atamanızın yapılması tazminat alma sebebi olarak gösterilmiyor. Bu yüzden ayrılırken tazminat alamazsınız. Ancak işvereninizle anlaşırsanız alabilirsiniz. Evliliğin üzerinden 1 yıl geçmediyse ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalıysanız, bu durumlarda da istifa ederek tazminat alınabiliyor hatırlatalım.
Annem, 1999'un 8'inci ayında tuhafiye açmış ama ödeme yapılmadan işyeri kapanmış. 2010'dan 2014'e kadar sigortası işledi, 2019'da yine sigortası başladı, hala devam ediyor. Annem 1968 doğumlu, emekli olabilir mi? Ecem PACAMAN
Bu bilgilerden, 1999 yılında Bağ- Kur kaydı yapılmadığı anlaşılıyor. Buna göre de 2010 yılındaki sigortasıyla işlem yapılacak. 7200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilir.
17.09.1970 tarih doğumluyum, işe giriş tarihim 17.08.1987. Şu anda aktif sigortam devam ediyor. Prim gün sayım doldu, yüksek primden dolayı alacağım maaşta düşüklük olur mu? İlhami GÜNGÖR
Yüksek primden dolayı alacağınız maaş aksine yüksek olur. Siz asgari ücret ile çalışıyorsanız bu kez maaşınız düşük olacaktır. 50 yaşında emekli olursunuz. Prim şartı 5375 gün.
1968 doğumluyum. 10.350 iş günüm var. İşveren 56 yaşımdan önce emekliliğe zorlayabilir mi? T. CEBİ
İşverenin kimseyi emekliliğe zorlama hakkı bulunmuyor. Emeklilik tarihiniz geldiğinizde yine kendi isteğinizle emekli olmak isterseniz olursunuz. Sizi zorla çıkartırmazlarsa zaten tazminatlarınızı da alırsınız. İşe geri dönüş davası ya da kötü niyet tazminatı da devreye girer.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Memur olarak atamanızın yapılması tazminat alma sebebi olarak gösterilmiyor. Bu yüzden ayrılırken tazminat alamazsınız. Ancak işvereninizle anlaşırsanız alabilirsiniz. Evliliğin üzerinden 1 yıl geçmediyse ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalıysanız, bu durumlarda da istifa ederek tazminat alınabiliyor hatırlatalım.
Annem, 1999'un 8'inci ayında tuhafiye açmış ama ödeme yapılmadan işyeri kapanmış. 2010'dan 2014'e kadar sigortası işledi, 2019'da yine sigortası başladı, hala devam ediyor. Annem 1968 doğumlu, emekli olabilir mi? Ecem PACAMAN
Bu bilgilerden, 1999 yılında Bağ- Kur kaydı yapılmadığı anlaşılıyor. Buna göre de 2010 yılındaki sigortasıyla işlem yapılacak. 7200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilir.
17.09.1970 tarih doğumluyum, işe giriş tarihim 17.08.1987. Şu anda aktif sigortam devam ediyor. Prim gün sayım doldu, yüksek primden dolayı alacağım maaşta düşüklük olur mu? İlhami GÜNGÖR
Yüksek primden dolayı alacağınız maaş aksine yüksek olur. Siz asgari ücret ile çalışıyorsanız bu kez maaşınız düşük olacaktır. 50 yaşında emekli olursunuz. Prim şartı 5375 gün.
1968 doğumluyum. 10.350 iş günüm var. İşveren 56 yaşımdan önce emekliliğe zorlayabilir mi? T. CEBİ
İşverenin kimseyi emekliliğe zorlama hakkı bulunmuyor. Emeklilik tarihiniz geldiğinizde yine kendi isteğinizle emekli olmak isterseniz olursunuz. Sizi zorla çıkartırmazlarsa zaten tazminatlarınızı da alırsınız. İşe geri dönüş davası ya da kötü niyet tazminatı da devreye girer.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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