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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 15:00
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    • 12.02.2020 15:00

    En fazla kaybettiren !

    arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 0,43 ile " Portföy Uzun Vad. . Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

    En fazla kaybettiren yatırım fonları!

    arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile " Portföy Uzun Vad. . Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

    Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

    AdFon FiyatıFon Getiri (%)

    Actus Portföy His. Sen. Fonu2,156974-0,45

    HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575705-0,43

    Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025743-0,34

    Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228774-0,32

    Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,995720-0,27

    Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810318-0,26

    Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019323-0,24

    Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031866-0,23

    QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,422685-0,22

    Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,107974-0,19

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