Tapunuz varsa hemen bunu yapın! Sizin haberiniz olmadan evinizi (mülkünüzü) kaybedebilirsiniz!

Ülkemizde yaşanan dolandırıcılık olayları sonrasında e-devlet üzerinden tapu sorgulama işlemleri büyük önem arz ediyor. Bu işlemler Tapu Sicil Müdürlükleri'nde yapılabileceği gibi e-devlet sisteminden de bu sorgulama yapılabilir. Özellikle yaşlılar ve tapu üzerinde işlem yapmayanlar için can sıkıcı haberler geliyor. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı açıklamada bulunarak vatandaşlara mağdur olmamak adına mutlaka e devlet üzerinden tapu sms kaydı oluşturmalarını tavsiye etti.

Tapu işlemlerinde sorunları minimuma indirmek için devlet tarafından ülke üzerindeki tüm arsa ve arsa gibi taşınmazların sınırlarının belirlenmesi, değerlerinin ederine göre hesaplanmasıdır.

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