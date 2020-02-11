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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 09:05
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    • 12.02.2020 09:05

    Tapunuz varsa hemen bunu yapın! Sizin haberiniz olmadan evinizi (mülkünüzü) kaybedebilirsiniz!

    Tapuda sahtecilik yapmaya devam edilirken vatandaşın evi, arsası kendisinden habersiz satılabiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı kritik uyarıda bulunarak üzerinden hemen bu işlemin yapılmasını istedi. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor.İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı" diyerek söz konusu SMS kaydı işleminin herkes tarafından yapılmasını istedi.

    Dikkat! Evinizi mülkünüzü kaybedebilirsiniz! Bunu mutlaka yapın!

    Ülkemizde yaşanan dolandırıcılık olayları sonrasında e-devlet üzerinden tapu sorgulama işlemleri büyük önem arz ediyor. Bu işlemler Tapu Sicil Müdürlükleri'nde yapılabileceği gibi e-devlet sisteminden de bu sorgulama yapılabilir. Özellikle yaşlılar ve tapu üzerinde işlem yapmayanlar için can sıkıcı haberler geliyor. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı açıklamada bulunarak vatandaşlara mağdur olmamak adına mutlaka e devlet üzerinden tapu sms kaydı oluşturmalarını tavsiye etti.
    Tapu işlemlerinde sorunları minimuma indirmek için devlet tarafından ülke üzerindeki tüm arsa ve arsa gibi taşınmazların sınırlarının belirlenmesi, değerlerinin ederine göre hesaplanmasıdır.

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