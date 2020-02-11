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    • Ekonomi
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    • 11.02.2020 07:00

    Kadınlara destek

    Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl Slovenya'da yapıldı. Etkinlikte konuşan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz" dedi.

    Kadınlara destek
    Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl Slovenya'da yapıldı. Etkinlikte konuşan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz" dedi.

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