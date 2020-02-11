Kadınlara destek

Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl Slovenya'da yapıldı. Etkinlikte konuşan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
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- 11.02.2020 07:00
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