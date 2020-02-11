Kadınlara destek

Kadınlar Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl Slovenya'da yapıldı. Etkinlikte konuşan, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz" dedi.