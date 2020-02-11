Diyarbakır'da 2023 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliği ile 'Diyarbakır Turizm 2023 Vizyonu' toplantısı yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve TURSAB yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları ve kayıpları çok kısa süre içinde huzur ve güven ortamında kazanılacağını belirterek, Diyarbakır'ı ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, 2023 vizyonunda 5 milyon turisti hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları, kayıpları ve zamanları çok kısa süre içerisinde huzur ve güven ortamında kazanmak, Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız. Turizmin doğrudan yüksek istihdam sağlaması, ekonominin çok önemli olan dış ödemeler dengesinde dövize bağlı bir gelir sunması, buna bağlı olarak Diyarbakır'ın kısa dönemde sunabileceği güzelliklerle çok kısa sürede sonuç alacak bir zenginlik taşıması, bizim en büyük avantajlarımız olacaktır."