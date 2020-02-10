Yüzen saray! NewDawn kendi elektriğini üretiyor

ngiltere

merkezli, motor yatlarda bulunan iç konforla, yelken performansını bir arada sunan 70 metrelik NewDawn projesini geliştirdi. Maksimum 19 knot hıza ulaşabilen 1135GT, lüks bir yatta bulunan tüm öğeleri içeriyor. Yüzme havuzu, güneşlenme terası, 4 konuk kabini ve balkonlu tam kirişli büyük kabini bulunan yata, 7 metrelik bir limuzin de yerleştirilebiliyor. Yelkenli yat ayrıcagelişmiş bir hibrid tahrik sistemine ve gemi seyir halindeyken tahrik pervanelerini elektrik üretmek için kullanacak bir enerji geri kazanım sistemine sahip. 70 metrelik lüks yat, hibrid tahrik sistemi ve tahrik pervaneleri ile kendi elektriğini üretiyor.