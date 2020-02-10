Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 07:03

    Yüzen saray! NewDawn kendi elektriğini üretiyor

    İngiltere merkezli Dixon Yacht Design, motor yatlarda bulunan iç konforla, yelken performansını bir arada sunan 70 metrelik NewDawn projesini geliştirdi. Maksimum 19 knot hıza ulaşabilen 1135GT NewDawn, lüks bir yatta bulunan tüm öğeleri içeriyor. 70 metrelik lüks yat, hibrid tahrik sistemi ve tahrik pervaneleri ile kendi elektriğini üretiyor.

    Yüzen saray
    İngiltere merkezli Dixon Yacht Design, motor yatlarda bulunan iç konforla, yelken performansını bir arada sunan 70 metrelik NewDawn projesini geliştirdi. Maksimum 19 knot hıza ulaşabilen 1135GT NewDawn, lüks bir yatta bulunan tüm öğeleri içeriyor. Yüzme havuzu, güneşlenme terası, 4 konuk kabini ve balkonlu tam kirişli büyük kabini bulunan yata, 7 metrelik bir limuzin de yerleştirilebiliyor. Yelkenli yat ayrıca enerji kullanımını optimize edecek gelişmiş bir hibrid tahrik sistemine ve gemi seyir halindeyken tahrik pervanelerini elektrik üretmek için kullanacak bir enerji geri kazanım sistemine sahip. 70 metrelik lüks yat, hibrid tahrik sistemi ve tahrik pervaneleri ile kendi elektriğini üretiyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriYüzen saray! NewDawn kendi elektriğini üretiyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri