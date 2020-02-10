BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2018 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi?nin ardından dünya ikincisi olan Grizu-263 takımı, şimdi Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarlıyor. Çeşitli mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 40 kişilik ekip, laboratuvarda büyük bir özenle yaptıkları çalışmayla tasarladıkları mini küp uydusunun maketini tanıttı. 1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için Grizu 263 adını alan ekip, uydunun üretiminde de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan destek alıyor.