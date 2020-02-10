TOKİ 2020 sosyal konut kura çekimi ne zaman? Her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı başvuruları 15 Ocak'ta sona ermişti. Sosyal konutlara yoğun ilgi gösterildi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Milyonlarca kişinin heyecan içinde beklediği kura tarihleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklama gelmişti. Buna göre, kura tarihlerinde Şubat ayı ön plana çıkmıştı. Peki, TOKİ sosyal konut kura tarihi belli oldu mu? 2020 Ankara, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi. Ancak kura çekimi için net tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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