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    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Sanata 250 milyonluk teşvik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal güvencesi olmayan tek bir sanatçı kalmadı, tiyatro ve sinemaya destek yağdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 261 özel tiyatronun projesine destek sağlandığını, film yapımdan senaryo yazımına kadar 10 başlıkta 250 milyon liralık destek verildiğini söyledi.

    Sanata 250 milyonluk teşvik
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal güvencesi olmayan tek bir sanatçı kalmadı, tiyatro ve sinemaya destek yağdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 261 özel tiyatronun projesine destek sağlandığını, film yapımdan senaryo yazımına kadar 10 başlıkta 250 milyon liralık destek verildiğini söyledi. Bakan Ersoy, devlet tiyatroları ve Devlet Opera Bale temsillerini izleyenlerin sayısının da 8.7 milyona ulaştığını kaydetti.


    HAZAL ATEŞ

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