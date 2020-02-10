Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) mevduat ve kredi faiz oranları ile katılma hesapları kar ve zarara katılma oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlemek amacıyla yeni bir tebliğ yayımlandı.

"Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ" başlığı altında hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğe göre, bankalarca mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek ancak vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0,25'i geçemeyecek.



Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek. Türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, TCMB'nin uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirlenecek.