Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendi projesi olan Günsel'in ARGE çalışmalarının da başkanlığını yürüttü. Üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Günsel için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı.

Yüksek güvenlikli, özgün, verimli ve ileri düzey teknolojiye sahip 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel'in geliştirme sürecinde otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile iş birliği anlaşmaları yapıldı. 2021'de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor" açıklaması yapıldı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

28 ülkeden 800 tedarikçi firma ile yapılan iş birliği anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, Günsel'in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağının altını çizdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dünya'da birçok otomotiv devinin bulunduğunu, ancak hiçbirinin tüm parçalarını sadece kendi ülkelerinde üretemediklerini, otomobil parçalarını üreten son derece büyük şirketler olduğunu belirterek, amaçlarının üretim maliyeti açısından Günsel'de kullanılacak parçaların birçoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'mizde üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye'mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz" dedi.

GÜNSEL B9 20 ŞUBAT'TA TANITILIYOR

Firmaların tecrübelerinin birleştirilerek kapsamlı bir sinerji çalışması ile uluslararası çevre normlarına uygun, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kullanımı ile Günsel'in üretildiğini anlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Elektrikli araç üretimini yerlileştirme stratejisi ile yola çıkarak, 2021'de seri üretimle satışa sunulması planlanan Günsel'in parçalarını yerli ve uluslararası tedarikçi firmalar üretecek. Bu önemli anlaşmaların ülkemiz ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan Günsel'in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00'da Elexus Otel'de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.