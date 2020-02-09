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    • 10.02.2020 01:46

    Ciara fırtınası Avrupa'da hava trafiğini vurdu: 'da 472 uçuş iptal edildi

    Son dakika haberi! Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası hava ulaşımına büyük darbe vurdu. Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi. 'daki 472 ve şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'te şu ana kadar 333 uçuş iptal edildi. Yine 'nin Birmingham Havalimanında 101, Manchester Havaliamında ise 74 uçuş gerçekleşmedi. Fırtına Amsterdam'da 247, Edinburgh'da ise 85 uçağın kalkmasına izin vermedi. Ciara, futbola da darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

    Ciara fırtınası Avrupa'da hava trafiğini vurdu

    Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.

    Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında , Lufthansa ve KLM'nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

    Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.



    FRANKFURT'TA     FIRTINA NEDENİYLE 100 UÇUŞ ASKIYA ALINDI
    Almanya'daki 'nda Sabine fırtınası nedeniyle 100 uçuş askıya alındı.

    Frankfurt Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi vurması beklenen Sabine fırtınası nedeniyle yaklaşık 100 uçuşun askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, rüzgarın şiddetini arttırmasının beklendiği ve uçuş iptallerinin artabileceği ifade edildi.

    Fırtınanın Ciara olarak adlandırıldığı ve İrlanda'da şiddetli yağışlara neden olduğu belirtildi. İngiltere'de rüzgarın şiddetinin saatte 114 kilometreye ulaştığı, uçuşların, deniz ve tren seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. Belçika ve Hollanda'yı da etkisi altına alan Ciara fırtınası nedeniyle maçlar da iptal edildi.

    İNGİLTERE'DE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
    İngiltere'de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

    Hızı saatte 93 mili bulan Ciara fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

    British Airways, 'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

    BAZI TREN SEFERLERİ İPTAL
    Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

    Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi.

    Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı. Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

    Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

    Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

    KRALİÇE PROGRAMINI İPTAL ETTİ
    Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

    Fırtınanın etkisinin yarın da devam etmesi bekleniyor.


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