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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Philsa’ya çifte başarı kupası

    İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen 'Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. PHILSA, 'Büyük Firma Kategorisi'nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilen iki ödüle birden layık görüldü.

    Philsa’ya çifte başarı kupası
    İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen 'Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. PHILSA, 'Büyük Firma Kategorisi'nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilen iki ödüle birden layık görüldü. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Birçok alanda ekonomiye yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

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