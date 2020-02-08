Philsa’ya çifte başarı kupası

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen 'Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. PHILSA, 'Büyük Firma Kategorisi'nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilen iki ödüle birden layık görüldü. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Birçok alanda ekonomiye yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 08.02.2020 07:05
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- Son Güncelleme:
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- 08.02.2020 07:05
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