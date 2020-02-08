Philsa’ya çifte başarı kupası

Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen 'Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. PHILSA, 'Büyük Firma Kategorisi'nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilenbirden layık görüldü. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü, "Birçok alanda ekonomiye yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.