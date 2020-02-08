Çalışmayan ev hanımları dikkat! Emekli olabilirsiniz... Emekli olma başvuru şartları nedir?

Çalışan ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı. İlk olarak müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. Sın açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, emekli olma başvuru şartları nedir? Başvuur için gerekli belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Çalışmayan kadınlara emeklilik!

İsteğe bağlı emeklilik olarak adlandırılan yöntem ile çalışmayan, daha önce hiç sigortası yapılmamış ve hiç sigorta primi ödememiş özellikle ev hanımları ve çalışmayan kadınlar da emeklilikten yararlanabilecek. Onlar da emekli aylığı alabilecek! Çalışmayan ve evinde ailesine hizmet edip saçını süpürge eden kadınlarımız isteğe bağlı emeklilik ile emekli olabiliyor. İsteğe bağlı emeklilik modelinde vatandaş, sigorta primlerini borçlanarak yani kendisi ödeyerek emekliliğe kavuşuyor. Prim ödemeleri tamamen bittiğinde emeklilikte gerçekleşmiş oluyor.

Çalışmayan Kadınlara Emeklilik Müjdesi!

Çalışmayan kadınların emekli olabilmesi için ilk olarak SGK İl/İlçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor. İsteğe bağlı emeklilik modeliyle emekli olmak için başvuruda bulunabilmek için bazı şartları taşımak da gerekiyor. Bu şartlar:

- Kadının daha önce çalışmamış ve halen daha çalışmıyor olması,

- SGK İl/İlçe müdürlüklerine İsteğe Bağlı Emeklilik için dilekçeyle başvuruda bulunulması,

- Sigorta prim tutarlarını borçlanması ve prim borçlarını ödemesi

Şartları aranıyor. Şartların hepsi tamamlandıktan sonra çalışmayan kadın artık emekli ediliyor ve emekli maaşı almaya başlıyor.

Borçlanma ile Emeklilik

Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.

Başvuru için Aranan Belgeler

Çalışmayan Kadının SGK il Müdürlüklerine yapacağı emeklilik başvurusu için müracaatında nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi da yanında yer almalıdır. Ayrıca dilerse SGK'da memura dilerse de kendisi kuruma gitmeden önce İsteğe bağlı emeklilik için dilekçe hazırlayabilir. Kurumda kendisine bir belge verilecek ve doldurması istenecektir. Bu belgeyi doldurarak da başvuru yapılabilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak nedir?

Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren sigortalılık türü isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre "İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır."

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Kimler isteğe bağlı emekli olabilir?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden

az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak,

İsteğe bağlı emeklilik sigorta kolları neler?

Yürürlükteki mevzuata ve var olan kanunlara göre isteğe bağlı emeklilik içerisinde değerlendirilen sigorta kolları şunlardır:

– İsteğe Bağlı Ek 5 Tarım SSK

– İsteğe Bağlı Bağkur (4B)

– Emekli Sandığı İsteğe Bağlı Ödeme Sigortası

– Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Bağkur