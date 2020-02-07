‘Çürük bina yapan cezasını çeksin’

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Elazığ ve Malatya yaşanan doğal afetin, inşaat sektörünün olmazsa olmaz, çözülmesi gereken en önemli konularının başında geldiğini belirtti. İNDER'in gündemi değerlendirdiği toplantıda konuşan Durbakayım, yaşanan can kayıplarına depremin değil, çürük ve riskli binaların neden olduğuna işaret etti. Başkan Durbakayım, ortaya çıkan vahim tabloda kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan müteahhitlerin vebalinin bulunduğunu dile getirdi. Ölümlere ve yaralanmalara sebep olan kötü yapıları inşa eden ve inşa ettirenlerin, insan hayatına bilerek kast edenlere verilen cezayla aynı cezaya çarptırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Durbakayım, kentsel dönüşüm projelerine engel olanlara da ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararlı bir tutum izleyerek gerekli adımları attığını söyleyen Durbakayım, ilk olarak müteahhitlik sınıflandırması yapıldığını ve artık inşaatların gerçek müteahhitler tarafından yapılacağını belitti.
VAKİT KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Deprem konusunun her şeyden önce geldiğinin altını çizen İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Keçeli de, deprem riski taşıyan binaların bir an önce yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yenilenmenin ise ancak ve ancak kentsel dönüşüm hamlesiyle gerçekleşebileceğine işaret eden Keçeli, bu konuda artık vakit kaybına tahammül edilemeyeceğini ifade etti. Engin Keçeli, kentsel dönüşümün bir ticaret konusu olmadığının, insan güvenliğinin temel şartı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "6306 Sayılı Afet Yasası'nın tekrar elden geçirilmesini, deprem riski taşıyan binaların yenilenmesinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz."
'ŞİMDİ SIRA BİZDE'
Nazmi Durbakayım, devletin genel ekonominin ve inşaat sektörün eski gücüne kavuşması için yeniden temeli attığını belirterek, "Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı konut edinme maliyetlerindeki ana unsur olan konut kredi faizlerini yüzde 0,79'a kadar düşürerek, bize ışık tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise müteahhitlik yasası ve imar yasasını hazırlayarak daha güvenilir sektörel yapının iskeletini, daha yaşanabilir şehirler için ise perspektif sundu. Şimdi sıra bizde" dedi.
YAVUZ KARAMAN
VAKİT KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Deprem konusunun her şeyden önce geldiğinin altını çizen İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Keçeli de, deprem riski taşıyan binaların bir an önce yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yenilenmenin ise ancak ve ancak kentsel dönüşüm hamlesiyle gerçekleşebileceğine işaret eden Keçeli, bu konuda artık vakit kaybına tahammül edilemeyeceğini ifade etti. Engin Keçeli, kentsel dönüşümün bir ticaret konusu olmadığının, insan güvenliğinin temel şartı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "6306 Sayılı Afet Yasası'nın tekrar elden geçirilmesini, deprem riski taşıyan binaların yenilenmesinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz."
'ŞİMDİ SIRA BİZDE'
Nazmi Durbakayım, devletin genel ekonominin ve inşaat sektörün eski gücüne kavuşması için yeniden temeli attığını belirterek, "Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı konut edinme maliyetlerindeki ana unsur olan konut kredi faizlerini yüzde 0,79'a kadar düşürerek, bize ışık tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise müteahhitlik yasası ve imar yasasını hazırlayarak daha güvenilir sektörel yapının iskeletini, daha yaşanabilir şehirler için ise perspektif sundu. Şimdi sıra bizde" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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